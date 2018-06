Een auto is donderdagmorgen op de Oosterveldweg in Farmsum op een goederentrein gebotst.

De bestuurder is met de schrik vrijgekomen. Volgens de brandweer is aan de goederentrein geen schade ontstaan. De trein zou net ammoniak naar het Chemiepark hebben gebracht.

Het treinverkeer heeft geen last van het ongeluk, want het is gebeurd op een stuk spoor tussen station Delfzijl en het Chemiepark dat uitsluitend wordt gebruikt door goederentreinen.