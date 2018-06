Lopend Vuur: Ik (ver)koop ook spullen via Facebook

Veel commotie gisteren rond de Facebook-verkoopgroep 'Marktplaats van het Noorden'.

RTV Noord bracht naar buiten dat voor advertenties in de groep, met 130.000 leden, betaald moest worden. En dat is tegen de regels van Facebook.

Sinds vandaag is de verkoopgroep niet meer bereikbaar.

Op Facebook wemelt het van de verkoop- of weggeefhoeken. Ben jij daar ook actief?

Ons Lopend Vuur:



Praat mee

Wat heb jij wel eens verkocht via Facebook? Of (ver)koop je alles via Markplaats of de kleedjesmarkt? Praat mee op onze facebookpagina of via 050 - 3 188 288.

Groene vingers

Het groenonderhoud is geen taak van de buurt zelf zegt 80% van de stemmers op ons Lopend Vuur van woensdag. Zo'n 20% van de 3404 stemmers ziet eigen groenonderhoud in de buurt wel zitten.

Lees ook:

- 'Geld vragen voor Facebookgroepen is identiteitsfraude'

- Oud-beheerders Marktplaats van het Noorden: 'We werden er gewoon uit gegooid'

- Geld betalen voor Marktplaats van het Noorden? Facebook weet van niks

- Facebook-verkoopgroep 'Marktplaats van het Noorden' op zwart