Pokémon Go-helden vinden vermiste vrouw

De Pokémon Go-hype is al een tijdje over, maar toch zijn er nog fanatieke spelers. In Veendam bijvoorbeeld en vier van hen beleefden woensdagavond een bijzonder avontuur.

Charonni, Cherelle, Mariska en Robin gaan dagelijks de straat op om samen Pokémon te vangen. 'Het was al tien uur en we hadden net besloten naar huis te gaan', vertelt Charonni Hofman. 'Toen zagen we een oude vrouw komen aanlopen. Ze was heel verward.'

'We hebben de politie gebeld, maar die wilde eerst niet komen. Pas toen we zeiden dat ze ook verwondingen had, kwamen ze kijken. En toen bleek dat de vrouw als vermist was opgegeven.'

Slot van voordeur veranderd

Maar als de dames dachten dat ze daarna lekker naar huis konden, hadden ze het mis. 'We zagen twee mensen staan en die leken iets te zoeken. Het bleken twee Fransen te zijn: een oudere dame en haar zoon. Zij kwamen net van Schiphol en wilden een appartementencomplex binnen, maar het slot van de voordeur was veranderd', zegt Charonni.

'We hebben allerlei telefoontjes gepleegd, maar het was natuurlijk al laat en niemand wilde iets doen. Toen hebben we gewoon op alle bellen gedrukt, totdat om half twaalf eindelijk iemand opendeed.'

Vreemde binnengelaten?

Maar hebben de dames nu niet twee vreemden in het complex binnengelaten? 'Nee hoor', lacht Charonni. 'Degene die opendeed herkende de vrouw, dus dat zat echt wel goed.'

