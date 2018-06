Liveblog: Groningers onderweg naar gasdebat in Den Haag

De Groningers zijn onderweg naar Den Haag, om te laten zien dat de maat vol is (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

De Groningers zijn onderweg naar Den Haag, om te laten zien dat de maat vol is (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Groningers in de bus (Foto: Twitter / Midden-Groningen)

De Tweede Kamer debatteert vandaag over de gaswinning. Vanuit verschillende plekken in de provincie zijn donderdagochtend bussen vertrokken richting Den Haag.

Verontruste Groningers willen bij het debat zijn, om te laten zien dat de maat wat hen betreft vol is.

Live bij RTV Noord

Het debat zal onder meer gaan over het stopzetten van de versterking van 1581 woningen, een nieuwe hoofdrol voor de NAM bij de versterkingsoperatie en het vertrek van Hans Alders als Nationaal Coördinator Groningen afgelopen week.

Volg hieronder de ontwikkelingen in ons liveblog. Het debat zelf begint om 15.15 uur, en is hier dan te volgen via een livestream.

