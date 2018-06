Scheidsrechter Mulder kijkt mee in Krasnodar

Scheidsrechter Siemen Mulder uit Uithuizen is zaterdag assistent-videoscheidsrechter bij de oefenwedstrijd tussen Spanje en Tunesië. De wedstrijd wordt in Krasnodar gspeeld.

Beide landen nemen deel aan het WK voetbal dat volgende week donderdag in Rusland begint.

Niet naar Siddeburen

De eredivisie-arbiter had er geen rekening mee gehouden. 'Je krijgt een mail van de KNVB. Dan kun je ook geen nee meer zeggen natuurlijk', vertelt Mulder.

Hij zou vrijdagavond een wedstrijd tussen een Regioteam en oud-SC Veendam in Siddeburen fluiten. 'Maar dat is geen reden om niet te gaan.'

Videoscheidsrechter bijstaan

Hij vliegt vrijdag via Moskou naar Krasnodar. Hij bekijkt de wedstrijd in een aparte ruimte samen met Pol van Boekel. Hij staat de videoscheidsrechter bij.

'Als hij beelden terugkijkt van een bepaalde situatie, is het aan mij om de wedstrijd verder te volgen. Want er kan altijd wat gebeuren.'

Positief

Mulder sprak zich eerder positief uit over de inzet van de videoscheidsrechter. 'Alle problemen zijn natuurlijk niet in één keer opgelost. Al doende leert men. Het is nog allemaal redelijk nieuw. We hadden in Nederland een kleine voorsprong als het gaat om video-arbitrage, maar zijn inmiddels al wel ingehaald door een aantal andere landen.'

Replay-centre

Volgend seizoen zal Mulder ook af en toe ingezet worden als videoscheids. 'Dan komen we in Zeist te zitten in het zogenaamde replay-centre. Je moet niet denken dat dat heel relaxed is. Eén wedstrijd per middag of avond is meer dan voldoende. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik liever op het veld sta.'

