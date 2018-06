Lokale VVD doet beroep op collega's in Tweede Kamer

Lokale VVD-vertegenwoordigers uit Groningen hebben donderdagmiddag met VVD-Kamerlid Dilan Yesilgoz gesproken over het gasdebat van vandaag. Ze willen het gevoel van hun inwoners overbrengen bij de Kamerfractie.

De lokale VVD-afdelingen kunnen zich niet vinden in het besluit van minister Eric Wiebes om de versterking op pauze te zetten voor 1588 woningen in het aardbevingsgebied. Met de Kamerfractie in gesprek gaan, is wel het minste wat de lokale VVD'ers naar eigen zeggen kunnen doen.

Debat

'Op het moment dat je niets doet, dan ga je akkoord', zegt fractievoorzitter Mieke Bos uit Midden-Groningen. Zij is met de VVD-fractievoorzitters uit Eemsmond en Bedum naar Den Haag gekomen. Ook VVD-wethouder Jaap Borg van Midden-Groningen is mee.

Of het gesprek met Yesilgoz iets op gaat leveren voor de lokale VVD'ers blijkt in de loop van de middag. Het gasdebat begint om 15.15 uur en is live te volgen bij RTV Noord.

