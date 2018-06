Voorarrest verdachten wietplantage Foxhol niet verlengd

Het voorarrest van de zes personen, die maandag zijn aangehouden na het oprollen van een grote hennepkwekerij in Foxhol, wordt niet verlengd.

'Er zijn onvoldoende redenen om ze langer vast te houden', zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. De zes blijven wel verdachte in deze zaak.

Inval

In het voormalig hoofdkantoor van Avebe werd begin deze week een hennepkwekerij met zeker zesduizend planten opgerold. De inval in Foxhol was onderdeel van een grote politieactie tegen georganiseerde hennepteelt.

Er waren ook invallen gedaan in Leeuwarden, Burgum, Den Helder, Julianadorp en Dedemsvaart.

Rechter-commissaris

Na de arrestaties van maandag mochten de verdachten maximaal drie dagen worden vastgezet. Daarna moet een rechter-commissaris beslissen of het voorarrest wordt verlengd.

Het Openbaar Ministerie besloot hiervan af te zien en de verdachten vrij te laten.

