Zes jaar cel voor uit de hand gelopen drugsdeal

Een man uit Spijkenisse die tijdens een uit de hand gelopen drugsdeal een 22-jarige man uit Stadskanaal neerschoot moet zes jaar de cel in.

Eind 2016 gaat de 41-jarige man uit Spijkenisse naar de woning aan de Waterlandlaan in Stadskanaal toe om drie kilo wiet te kopen.

Blijvend verlamd

Bij het overhandigen van de drugs schiet de man op de inwoner van Stadskanaal. Hij wordt in zijn onderbuik geraakt en raakt blijvend verlamd.

De rechtbank gaat mee in het verhaal van de man dat tijdens de worsteling het wapen is afgegaan en dat niet bewezen kan worden dat hij gericht geschoten heeft. Daarom ligt de straf ook twee jaar lager dan het Openbaar Ministerie twee weken geleden eiste.

Schadevergoeding

Wel vindt de rechtbank bewezen dat de de man uit Spijkenisse het wapen zelf mee heeft genomen. Ook had hij vals geld bij zich.

De advocaat van het slachtoffer diende een schadeclaim in van honderdduizend euro. De rechtbank wijst 25.000 euro toe. Omdat hij tijdens zijn proeftijd de fout in ging moet hij de 349 dagen die hij nog had staan, uitzitten.

