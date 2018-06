Deel dit artikel:











Politie rolt hennepkwekerij op na vondst 150 zakken hennepafval (Foto: politie.nl (Archief))

Op het Zuiderdiep in Tweede Exloërmond is maandagavond een hennepkwekerij opgerold. De politie kwam de kwekerij op het spoor nadat in Valthe in een auto 150 zakken met hennepafval werd aangehouden.

In die auto zaten twee Utrechters (23 en 24 jaar oud) met de sleutels van het pand in Tweede Exloërmond. Bij binnenkomst vond de politie 700 oogstrijpe planten aan. Ook werden er overblijfselen van de oogst van ruim 600 planten gevonden. Anonieme tips Volgens de politie kwamen er via Meld Misdaad Anoniem meerdere tips binnen over het pand en ook bleek het stroomverbruik extreem hoog. Naast de twee Utrechters is ook de bewoner van het pand opgepakt. Het trio zit nog vast. Drugscriminelen naar noorden In Foxhol werd maandag de op-een-na-grootste hennepkwekerij ooit in Noord-Nederland opgerold. Er waren minstens 6.000 planten. Burgemeester Munniksma van Midden-Groningen reageerde daarop door te zeggen dat hij vermoedt dat drugscriminelen uit onder meer Brabant hun werkterrein naar het noorden verplaatsen. Lees ook: - Voorarrest verdachten wietplantage Foxhol niet verlengd

