'Het gaat je door merg en been wat er verteld wordt' De plaats van het ongeval aan de Plataanlaan (Foto: RTV Noord)

Verslaggever Peter Steinfort volgde de rechtszaak rond het dodelijk ongeval aan de Plataanlaan in Stad, waarbij een 35-jarige man om het leven kwam. 'Het gaat je door merg en been wat er verteld wordt', zegt Steinfort in Noord Vandaag.

Een 47-jarige man wordt ervan verdacht dat hij aan de handrem van het busje waarin ze zaten trok, waardoor het ongeluk gebeurde. 'Het is een dramatische zaak, de verklaringen waren hartverscheurend. Ook voor mijn cliënt, die ongekend kapot is van het gebeuren', zegt zijn advocaat Niek Heidanus.

'Als je niks doet, weet je zeker dat je ook niks bereikt' In Den Haag is het gasdebat gaande. Maar waarom staat dat debat eigenlijk op het programma? Op de publieke tribune zitten tal van Groningers, die met bussen naar de regeringszetel zijn gekomen. 'Als je niks doet, weet je zeker dat je ook niks bereikt', zegt een van hen.

Elkaars bier proeven De huidige gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn gaan per 1 januari samen verder als Westerkwartier. Nu is er een speciaal herinneringsbier gebrouwen: in elke gemeente één. 'De bedoeling is natuurlijk dat ze elkaars bier proeven', zegt bierbrouwer Jacob van der Werk.

Ik ga hier pas weg tussen zes plankjes In de Stadsschouwburg van Groningen gaat het toneelstuk 'De wijk de wereld' in première. De stadswijken Selwerd en Paddepoel staan centraal, met acteurs uit beide buurten. Zowel Tekie Buisink, die haar hart verpand heeft aan Selwerd. 'Ik ga hier pas weg tussen zes plankjes.'