Verdachte drugslab Zuidlaren ontkent betrokkenheid

Een van de twee verdachten die nog vastzit, ontkent dat hij een rol heeft gespeeld bij een drugslab in Zuidlaren. De mannen zitten sinds april in voorarrest vanwege betrokkenheid bij het produceren van synthetische drugs in een loods aan het Bolwerk in Zuidlaren.

Dat meldt RTV Drenthe.

Dat bleek tijdens de eerste openbare zitting in de zaak, waarbij de voortgang in het onderzoek werd besproken. 'Ik heb nooit iets gedaan met synthetische drugs. Ik vind het troep en heb er nooit iets van geweten', verklaarde de 63-jarige R. D. uit Emmen bij de rechter.

Verschillende soorten drugs

D. en de 40-jarige Vietnamees M. T. worden ervan verdacht dat ze van plan waren om drugs te produceren. In de loods lagen ook verschillende soorten drugs. Het gaat onder meer om methamfetamine, amfetamine en zo'n 10.000 hennepstekjes.

De politie had het vermoeden dat er een hennepplantage in de loods zat en deed op 6 april een inval. Naast de plantjes werd een grote hoeveelheid chemicaliën gevonden. De woning van D. werd diezelfde avond ook doorzocht, daar werden onder meer auto's, telefoons en contant geld in beslag genomen.

Plantjes water geven

R. D. gebruikte de ruimte waar de hennepplantjes stonden naar eigen zeggen om meubels op te knappen voor zijn liefdadigheidsstichting die autisten wil helpen: 'In ruil voor die ruimte moest ik de plantjes water geven.'

De productieruimte voor de synthetische drugs bevond zich in een afgesloten ruimte en D. zou daar niets vanaf hebben geweten.

De advocaat van D. vindt dat er niet genoeg bewijs is om zijn cliënt langer in voorarrest te houden. De rechter ging daar niet in mee en vindt dat de Emmenaar vast moet blijven zitten. Dat oordeel is onder andere gebaseerd op het feit dat er geen reclasseringsrapport is.

Vluchtgevaar

De advocaat van M. T. verklaarde dat zijn cliënt drugsverslaafd is en daarom in de buurt van het pand rondhing. Ook T. heeft tegen de politie steeds gezwegen over zijn rol. Zijn raadsman vindt dat het voorarrest beëindigd moet worden, maar de rechter vond het vluchtgevaar te groot: 'U heeft geen vaste woonplaats in Nederland.'

De rechtbank wil de zaak op 21 augustus inhoudelijk behandelen, maar de advocaten twijfelen of die datum gehaald wordt.

