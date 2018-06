Camping wacht al jaren op nieuwe steiger: 'Je kan er helemaal niets'

Al drie jaar wacht camping De Wildemansheerd in Schildwolde erop: een nieuwe steiger op zo'n twee kilometer van de camping. Bezoekers van de camping gebruiken die graag om bijvoorbeeld hun kano aan te meren.

Maar op dit moment lijkt het in de verste verte niet op een steiger. Alleen een flinke bult stenen toont de plek waar de steiger moet komen.

Van de steiger duiken

Salome de Vries, de eigenaar van het natuurkampeerterrein, baalt. 'Je kan er helemaal niets op deze manier', zegt ze. 'Je kano kan je er niet kwijt en je kan niet van de steiger duiken. Dat doen onze gasten graag.'

Eind 2016 zou de steiger al klaar zijn. De Vries spreekt van vertraging op vertraging. 'We zijn heel erg bezig met het Roegwold en het Schildmeer. We zijn heel erg gericht op natuur. Maar het ziet er nu niet uit. Dat is irritant, dat wil je niet.'

Parkeerplaats

Ook een beloofde parkeerplaats is er nog steeds niet. 'We hebben verschillende wandelroutes hier, maar niemand kan zijn of haar auto kwijt, tenzij je in de berm wilt parkeren. En dan zijn er ook nog eens geen borden die mensen op de wandelingen wijzen.'

Eind dit jaar

Maar er is perspectief. 'Ik hoor dat het misschien aan het eind van het jaar komt', zegt De Vries. Twee jaar later dan gepland dus. 'Maar ja, dan ben je alweer een heel seizoen verder. Bovendien moet de bouw nog aanbesteed worden. Dus of de steiger en de parkeerplaats er aan het eind van dit jaar echt staan, moet ik nog maar zien.'

Reactie

Bij de bouw van de kanosteiger, de parkeerplaats en een uitkijktoren zijn meerdere partijen betrokken. De gemeente Midden-Groningen denkt dat de steiger na de zomer klaar is. De uitvoerende organisatie Prolander, die ook bij het project betrokken is, kon nog geen commentaar geven.