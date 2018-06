Geduld Stad met bed-bad-brood raakt op

Wethouder Ton Schroor (D66) van Groningen geeft staatssecretaris Mark Harbers (VVD) nog een kleine maand om met een passende oplossing te komen voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers.

De gemeente betaalt de opvang, maar dat zou eigenlijk betaald moeten worden door het Rijk. Inmiddels heeft Groningen al zes miljoen euro uitgegeven om de opvang op de been te houden. Sinds december 2016 betaalt Den Haag namelijk niet meer voor de opvang van asielzoekers die in afwachting van hun toekomst in de bed-bad-broodvoorziening verblijven.

Snel een oplossing

Als er binnen een maand geen oplossing komt, wil de stadsbestuurder over vervolgstappen gaan nadenken. 'Ik heb daar zeker al een idee over, maar dat wordt wel een radicaler idee', zegt Schroor. 'Ik sluit niet uit dat we met al onze mensen ernaartoe gaan. Dan gaan we gewoon met driehonderd mensen naar Den Haag.'

Overleg

Begin juli zit staatssecretaris Harbers weer aan tafel met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Met die club moet er een oplossing komen voor de bed-bad-broodopvang.

Politiek Groningen

De politiek in Groningen staat in meerderheid achter de opvang zoals die in Groningen wordt geboden, maar wil nu wel actie zien vanuit Den Haag. De raad en het college van burgemeester en wethouders willen simpelweg het betaalde geld teruggestort zien worden.

Internationale aandacht

De opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers in de stad trekt ook internationale aandacht. 'Antwerpen en Gent zijn hier op bezoek geweest. Ze denken ook na over een voorziening zoals deze. Het betekent gewoon bed, bad en brood en begeleiding. Zo simpel is het eigenlijk', aldus de D66-bestuurder.

Volgens de wethouder blijkt ook uit een rapport dat is opgesteld in opdracht van de regering dat de Groninger aanpak voor uitgeprocedeerde asielzoekers aanslaat. 'Het blijkt dat de aanpak hier ook echt werkt om mensen terug te laten keren of een duurzaam verblijf in Nederland mogelijk te maken.'

