Nobelprijswinnaar Ben Feringa in brons: 'Ik ben ontzettend vereerd'

'Ik maak me wel een beetje zorgen. Want als er bronzen beelden, straten en gebouwen naar je genoemd worden, betekent het meestal dat het einde nadert. En dat is nog bepaald niet het geval. Maar ik ben heel blij.'

Dat zegt Nobelprijswinnaar Ben Feringa over de onthulling van een bronzen beeld van zijn eigen hoofd, bij het Academiegebouw in hartje Stad. Dat gebeurde donderdag aan het eind van de middag.

'Dat is natuurlijk heel bijzonder, ik ben ontzettend vereerd. Ook al omdat er een bronzen beeld van Zernike staat en nu wordt er eentje van mij neergezet.'

Tweede bronzen beeld

Het is overigens geen primeur voor Feringa, want bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Den Haag werd vorig jaar augustus al een bronzen beeld van hem onthuld.

Leven veranderd

RUG-hoogleraar Feringa won in oktober 2016 samen met een Franse en Britse onderzoeker de Nobelprijs voor scheikunde. Sindsdien is zijn leven veranderd. Hij reist de hele wereld over, onder meer voor lezingen.

'Maar het meest gelukkig ben ik als ik in Groningen ben. Met mijn studenten op het lab. Dit is mijn thuis, hier is mijn werk. Maar het brengt vele verplichtingen met zich mee. Al is dat ook wel ontzettend leuk hoor.'

'Er staat wel iets op stapel'

En denk niet dat Feringa op zijn lauweren rust.

'We gaan gewoon door met nieuwe ontdekkingen doen, er gebeuren allerlei spannende dingen in het laboratorium. Er staat wel iets op stapel. We hebben net een soort kunstspiertje gebouwd, dat kan bewegen en een stukje papier optilt.'

'Ik had vandaag nog discussie met mensen van het UMCG, over geneesmiddelen die je aan en uit kan zetten met een lampje. Er zijn heel veel spannende dingen gaande.'

Lees ook:

- Nobelprijswinnaar Ben Feringa vereeuwigd in brons

- Weer 'prijs' voor Feringa: een eigen fietsparkeerplek

- Groninger krijgt Nobelprijs voor scheikunde

- Nobelprijswinnaar Feringa: 'Dit voelt als goud op de Olympische Spelen'