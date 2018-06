Partijen willen actie na 'vernietigend rapport' over zoutwinning

De zoutwinning in de provincie Groningen moet snel omlaag worden geschroefd. Dat stellen de Statenfracties van de Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden en PvdA op basis van het onlangs verschenen rapport van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Naar aanleiding van dat rapport hebben de drie partijen schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Vooral risicobeheersing

Het SodM stelde vast dat zoutwinningsbedrijven AkzoNobel, Nedmag en Frisia zich vooral richten op het beheersen van de risico's tijdens de winning en het reageren op incidenten. Naar de langere termijn wordt onvoldoende gekeken.

'Er moet nu gehandeld worden'

De drie Statenfracties noemen het rapport 'vernietigend'. Ankie Voerman, statenlid van de Partij voor de Dieren: 'Er is lekkage van diesel bij Nedmag in Veendam vastgesteld, met mogelijk ernstige gevolgen voor het grondwater. En er is een instabiele caverne vlak naast woningen in Heiligerlee. Dat is onacceptabel. Er moet nu gehandeld worden.'

Wie draait op voor de schade?

Be Zwiers van de PvhN roept zelfs op helemaal te stoppen met de winning van zout. 'Economische belangen zijn belangrijk, maar mogen niet ten koste van alles gaan.'

Mocht het zover komen dat bedrijven de zoutkraan dichtdraaien, dan is het volgens de partijen nog wel de vraag wie er verantwoordelijk is voor de afhandeling van de schade.

Verscherpt toezicht

In onze provincie wordt zout gewonnen door AkzoNobel en Nedmag. AkzoNobel staat onder verscherpt toezicht, omdat er veelvuldig lekkages voorkomen bij onder meer verouderde leidingen en putten.

Lees ook:

- Onderzoeksrapport: 'Kans op 'sinkholes' door zoutwinning'

- Actievoerders protesteren tegen gas- en zoutwinning

- SodM heeft nog veel vragen na gesprek met Nedmag

- 'Hoe zit het met de combinatie van gas- en zoutwinning?'