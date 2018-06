Onvrede onder personeel Treant over werkdruk en intimidatie

Hoge werkdruk, slechte communicatie, problemen met de bezetting en zelfs intimidatie. De problemen die werknemers van de Treant Zorggroep ervaren zijn nog veel omvangrijker dan tot nu toe werd gedacht.

Dat blijkt uit een inventarisatie van de gezamenlijke vakbonden, zo meldt RTV Drenthe.

Achthonderd reacties op één dag

De bonden hebben deze week een onderzoek gedaan in de drie ziekenhuizen van Treant in Stadskanaal, Emmen en Hoogeveen. 'We hebben op één dag achthonderd reacties opgehaald. Ik denk dat er nog geen vijf positieve reacties bij zaten', vertelt Harma Schrage van vakbond FNV. Er is ook veel vrees voor het voortbestaan van de ziekenhuizen Refaja, Scheper en Bethesda.

'Stop met wijzen naar anderen'

Dat de druk groot is binnen de organisatie, bleek onlangs al bij een bijeenkomst in Borger. Daar kwamen zo'n honderd personeelsleden op af. Volgens Schrage toont de laatste raadpleging aan dat het niet om incidenten binnen Treant gaat.

'Ook weten we dat er in de andere tak van Treant, de locaties voor ouderenzorg, het nodige speelt. Daar gaan we ook nog een peiling houden. Tot nu toe wuift de Raad van Bestuur van Treant het allemaal weg als incidenten. Ik denk dat het tijd is dat Treant eens stopt met het steeds wijzen naar anderen en het personeel eens serieus gaat nemen.'

Werkdruk flink opgelopen

De bonden zitten donderdag in het Scheper ziekenhuis in Emmen met een delegatie van de Raad van Bestuur van Treant om tafel. De vakbonden willen concrete verbetervoorstellen zien die leiden tot betere werkomstandigheden. Door het schrappen van banen zou de werkdruk erg zijn opgelopen. Volgens Schrage wordt er nu zelfs weer een beroep gedaan op mensen die net boventallig zijn verklaard.

