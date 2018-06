Deel dit artikel:











Rick Ottema pakt regionale titel tijdrijden in secondenspel Rick Ottema (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

Rick Ottema is donderdagavond districtskampioen tijdrijden geworden. In het Drentse Zeijen was de Groningse wielrenner een fractie van een seconde sneller dan Wieger van der Wier. Het brons ging naar Bert Smilda.

Ottema is dit seizoen goed op dreef. Zo won hij in maart de Ronde van Groningen en schreef hij afgelopen weekend de Ronde van Limburg op zijn naam. Hoog gemiddelde De strijd om de titel bij de elite-mannen was bijzonder spannend omdat de nummers één en twee elkaar niet veel ontliepen. Met een gemiddelde van iets meer dan 47 kilometer per uur zette Ottema de klok stil op 18 minuten en 37 seconden. Dat deed Van der Wier ook, maar achter de komma bleek hij net iets trager dan zijn concurrent. Succes voor CSG Bij de amateurs was Stadjer Arjen Dijkstra van de organiserende vereniging Cycle Sport Groningen de beste. Clubgenoot Ronald Heringa werd tweede en Jack Allison derde. De titel bij de junioren ging naar Bodi Del Grosso uit Eelde. De talentvolle renner was ruim twintig seconden sneller dan de nummer twee, Huub Deelstra. Adne Koster pakte het brons. Verzoek KNWU De club uit Groningen nam de organisatie van het kampioenschap op het laatste moment over van het Friese Nieuwehorne. Dat gebeurde na een klemmend verzoek van wielerbond KNWU. Lees ook: - Groningse club helpt wielerbond uit de brand