Tweede Kamer wil op korte termijn duidelijkheid over versterking

De Tweede Kamer wil dat Groningers binnen een maand duidelijkheid krijgen over versterking dan wel sloop en herbouw van hun woning. Een oproep daartoe van het CDA aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat kreeg steun van de andere regeringspartijen.

Het kabinet oogstte eind maart veel lof met de aankondiging dat de gaswinning in Groningen wordt afgebouwd en uiterlijk in 2030 stopt. Maar Wiebes haalde zich toch weer de woede van veel Groningers op de hals door terug te komen op eerdere afspraken over de aanpak van 1.588 beschadigde huizen die al wel zijn onderzocht, maar waarvoor nog geen versterkingsadvies is uitgebracht.

Minister wil nieuw advies afwachten

De minister wil een nieuw advies over het aardbevingsrisico afwachten dat op 1 juli wordt verwacht. Daarmee wil hij naar eigen zeggen voorkomen dat woningen op basis van een verouderde inschatting gesloopt worden.

De oppositie is daar woedend over en wil dat Wiebes gemaakte afspraken meteen alsnog nakomt. De coalitiepartijen oordelen milder en zijn met Wiebes bereid de nieuwe risicoanalyse af te wachten. Maar zij willen wel dat daarin specifiek aandacht wordt besteed aan de woningen waarvan de bewoners nog wachten op een versterkingsadvies.

We kunnen het niet hebben over maanden, dat gaat niet Eric Wiebes - minister

'Niet te veel tijd voor nemen'

'Iedereen weet dat we echt wel vinden, dat we na 1 juli helderheid moeten geven aan die bewoners. In het debat werd gesuggereerd dat het misschien nog een jaar duurt. Dan zie je niet alleen de spreker, maar ook mij rillen bij het idee', zegt Wiebes.

'Deze mensen hebben nu wat langer moeten wachten op hun versterkingsadvies. De experts gaan zich daar op 1 juli over uitspreken. We moeten daar echt niet te veel tijd voor nemen.'

Helderheid geven

Op de vraag wat na 1 juli betekent, zegt Wiebes: 'Snel daarna. We kunnen het niet hebben over maanden, dat gaat niet. We moeten echt kort daarop helderheid geven. Daar ging dit debat ook in belangrijke mate over. Dan zie je dat de Kamer en ik het op dat punt wel eens zijn.'

'We weten niet hoe het advies van de mijnraad eruit ziet. Wij zitten nu samen te praten over een advies dat nog niet bestaat. Wij weten allemaal dat we de bewoners niet lang na 1 juli helderheid moeten geven over het hier en nu van hun huis', vervolgt de minister.

Hand in het vuur?

Op de vraag of hij zijn hand in het vuur durft te steken dat dat gedurende de zomer gebeurt, zegt Wiebes: 'Nou, ik streef ernaar om dat wel ietsjes eerder te doen. Als we nu nog een keer drie maanden moeten wachten, vind ik dat wel een teleurstelling', besluit de minister.

