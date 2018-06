Deel dit artikel:











Be Quick geeft overwinning uit handen Robert Talens aan de bal (archief) (Foto: JK Beeld)

De voetballers van Be Quick hebben zondag in de return tegen Goes een overwinning nodig om in de Derde Divisie te blijven. De eerste wedstrijd tegen de hoofdklasser in Zeeland eindigde in 2-2.

Be Quick had zich een veel betere uitgangspositie kunnen verschaffen. De ploeg van trainer Kevin Waalderbos stond na een half uur spelen op een 2-0 voorsprong door een eigen doelpunt en een kopbal van aanvoerder Robert Talens. Dat was ook de ruststand. Gelijkmaker In het begin van de tweede helft maakten de Zeeuwen de aansluitingstreffer. Tien minuten voor tijd kwam Goes op gelijke hoogte uit een strafschop. Zondag ontvangt Be Quick Goes aan de Esserberg in Haren. Lees ook: - Deze Dag: Be Quick is landskampioen

- Be Quick 1887 heeft nog altijd zicht op lijfsbehoud na ruime zege