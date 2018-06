Groningers over gasdebat: 'Het is hangen en branden'

''t Is allemaal weer wachten, hangen en branden. Voor mijn gevoel rolt er niet direct iets concreets uit. Er moet eerst weer gestudeerd worden en dit en dat. Ik heb zelf het idee dat hij niet wil betalen.'

Een inwoonster van het aardbevingsgebied die donderdag is meegereisd naar het Kamerdebat in Den Haag, is teleurgesteld. Alle meegereisde Groningers zijn teleurgesteld.

Niks veranderd

Op de gang van de Tweede Kamer staan ze bij elkaar. 'Ik vind het helemaal niks', zegt een man die er verdrietig bij kijkt. De Groningers hebben hun gezicht laten zien, er is niks veranderd en ze gaan weer terug. 'Dat is wel heel kort door de bocht, maar er zit wel een kern van waarheid in', zegt een andere man.

Enig houvast

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra van Appingedam zat ook op de publieke tribune. 'We zijn hier niet blij mee, want we hadden gehoopt: afspraak is afspraak. Maar er zitten wel elementen in die enig houvast geven. De minister heeft toegezegd dat hij direct na 1 juli met een uitspraak komt over de 1588 woningen die al wel zijn onderzocht, maar waarvoor nog geen versterkingsadvies is uitgebracht. Mocht het advies van de Mijnraad niet te spiegelen zijn aan de adviezen die er liggen, dan gaat de versterking door op de oude basis. Maar het echte staan voor de regio is niet uit dit debat gekomen', besluit Hiemstra.

Lees ook:

- Het gasdebat in twintig tweets

- Tweede Kamer wil op korte termijn duidelijkheid over versterking

- Lees terug: De Tweede Kamer debatteert over de gaswinning