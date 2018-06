Protonencentrum officieel geopend: 'Ik ben heel blij dat ik hiervoor in aanmerking kom'

'Je hebt het idee dat je in de beste handen bent. Dat je de beste behandeling krijgt die mogelijk is in Nederland.'

Patiënte Linda is een van de eerste patiënten die behandeld wordt in het nieuwe protonencentrum van het UMCG in Groningen.

Vrijdagochtend opende minister Bruno Bruins van zorg dit complex. Het Groningse ziekenhuis heeft het eerste protonentherapiecentrum van Nederland.

Precies ingemeten

Voor Linda, die een tumor op haar tong heeft, is het een uitkomst. 'Ik ben heel blij dat ik hiervoor in aanmerking kom.' Ze heeft er inmiddels vijftien behandelingen opzitten en moet nog twintig bestralingen ondergaan.

'Het is zo voorbij. De meeste tijd zit hem in de voorbereiding, je moet precies goed liggen. Dat wordt allemaal ingemeten. En dan gaat het best snel. De bestraling duurt denk ik een kwartiertje.'

Minder schade

Protonentherapie is met name geschikt voor patiënten met schedelbasistumoren, oogtumoren en voor kinderen met kanker. Deze vorm van bestraling richt minder schade aan omliggende weefsels aan waardoor er minder kans is op complicaties.

De huidige vorm van bestraling is met fotonen. Daarbij wordt onbedoeld ook altijd een vrij groot gebied rondom de tumor bestraald.

Hoe werkt het?

In het behandelcentrum staat een deeltjesversneller die protonen afvuurt op de tumor. Dit gaat met een snelheid van zevenhonderd miljoen kilometer per uur; dat is tweederde van de lichtsnelheid. De protonen vliegen door een grote buis richting twee behandelkamers. Magneten zorgen dat de protonen in het midden van de buis blijven vliegen en koers houden.

De patiënt ligt in de behandelkamer in een apparaat waardoor de protonen van alle kanten op de tumor kunnen worden gericht. Patiënten worden vaak zes dagen per week bestraald en dat enkele weken lang.

Het is een enorm apparaat waar je onder ligt Linda - patiënte

Supermodern apparaat

Linda krijgt een gecombineerde behandeling, met zowel bestraling als chemo. 'Het gaat naar omstandigheden goed met me op dit moment.'

Toch was het de eerste keer voor haar heel spannend. 'Het is supermodern, heel spectaculair. Het is een enorm apparaat waar je onder ligt.'

De inrichting van het nieuwe centrum stelde haar op haar gemak, vertelt ze. 'Binnen is het heel mooi ruim. Alles is erop gericht dat patienten zich prettig te voelen. Niet eng, wel indrukwekkend.'

Zeshonderd patiënten per jaar

Het UMCG gaat zeshonderd patiënten per jaar behandelen. De andere centra staan in Delft, Maastricht en in een later stadium mogelijk ook Amsterdam. Maximaal 2.200 patiënten in Nederland komen er jaarlijks voor in aanmerking. Dat is zo'n drie procent van het totaal aantal bestralingen.

Dat betekent dat er streng wordt gekeken welke patiënt wel en welke niet protonentherapie krijgt.

Speciaal voor kinderen

Het UMCG is het enige protonencentrum dat kinderen gaat behandelen. Kinderen zijn speciaal gebaat bij protonentherapie, omdat zij meer last hebben van schade aan gezond weefsel.

Het UMCG gaat hiervoor samenwerken met het Prinses Máxima Centrum in Utrecht.

