Lopend Vuur: Ik heb zin in het WK voetbal

Het WK in Rusland (Foto: Fifa)

Volgende week donderdag begint het WK Voetbal in Rusland. Tweeëndertig landen doen mee aan dit grote evenement. De eerste wedstrijd is Rusland - Saoedi-Arabië.

Nederland doet, zoals bekend, niet mee. Daardoor is er in de media momenteel nog niet zo veel aandacht voor het wereldkampioenschap. Kijk jij er desondanks wel naar uit?

Ons Lopend Vuur:



Praat mee

Wat ga jij doen tijdens het WK? Elke wedstrijd kijken, soms wel en soms niet of laat je het maar helemaal links liggen? Praat mee op facebook of geef je mening via de telefoon: 050-3 188 288.

Trouwens: we zijn ook benieuwd voor welk elftal je bent. Vul daarom onze poll in, die we samen met de NOS uitvoeren.

Verkopen via Facebook

Dat doen maar een handjevol mensen: zo'n 20% van de stemmers op ons Lopend Vuur van donderdag geeft aan wel eens te (ver)kopen via Facebook. Tachtig procent doet dat dus niet. In totaal waren er 2060 stemmers.