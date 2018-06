Deel dit artikel:











Rondje Groningen: Er zit liefde in de lucht Uit de nieuwe clip van Liefde in de Lucht (Foto: Kraantje Pappie)

De nieuwe van Kraantje Pappie gaat over liefde in de lucht. Er was helaas wat minder liefde op de ringweg, daar kwam Sikkom achter. Dat en meer in Rondje Groningen.

1) Olieramp Wat doe je als twee schepen botsen en een enorme olievlek het Waddengebied bedreigt? 2) Aanvaring op de ringweg Weblog Sikkom kwam zelf in een opstootje terecht op de ringweg bij Beijum. Op deze video is te zien hoe dat ging.

3) Vertrouwen (x40) 'Een stuk of veertig keer viel het woord 'vertrouwen' gisteren in de Tweede Kamer tijdens het zoveelste debat over het Groningse gas. De publieke tribune zat vol Groningers, en je hoefde er niet naast te zitten om het te horen gonzen: onze ruggen kunnen die Haagse lui op, tot diep in het volgende decennium.' Columniste Sheila Sitalsing blikt in haar column in de Volkskrant terug op het gasdebat van gisteren... 4) Uitkijker Wat doe jij in het dagelijks leven? 'Ik ben uitkijker'.

5) Ook qua temperatuur niet 6) Koel studeren Met een verhit hoofd studeren? Dat werkt niet, dus dan moet je even praktisch nadenken. Fijn studeren zo!

7) De nieuwe van Kraan Kraantje Pappie heeft weer een nieuwe singel en clip. Even kieken dus en er zit ook weer (een klein beetje) Gronings in: 'Alles wat ik zie these days dat is goud."

Goed weekend! Oh ja, ons archief vind je hier nog. Ook leuk.