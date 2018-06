Dit weekend in Groningen: Molens, robots en 'oudjes' op pad

Hoe werkt een molenaar of hoe melk je een paard? En wat kun je allemaal met robots? Dit weekend kun je er antwoorden op krijgen. Waar? Dat lees je hieronder.

Met de 'oudjes' op pad

Zaterdag trekken tientallen oldtimer auto's door Oost-Groningen tijdens de Grunnegerlaand Classic Rally. De opbrengst hiervan gaat naar het goede doel. Er doen tientallen auto's mee van 25 jaar ene ouder die een route van 180 kilometer rijden over een vooraf niet bekend parcours. Vertrekpunt is het Marktplein in Winschoten vanaf 09:30 uur en rond 16:30 is de finish bij Gasterij Smits in Midwolda. Daar zijn alle auto's ook nog eens te bewonderen.

Geen koeien, maar paarden

Koeienmelk drinken we vaak, maar paardenmelk, dat is toch wat anders en kom je niet dagelijks tegen. De paardenmelkerij in Wirdum heeft zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur een open dag waar je een kijkje achter de schermen kunt nemen. Er zijn demonstraties en workshops, er is een hoefsmid, er staan ruim dertig kramen en er is live muziek met een hapje en drankje. Locatie: Paardenmelkerij De Lage Wierde, Pruimlaan 4, Wirdum.

Groninger Molenweekend

Tijdens de Groninger Molenweek laten molenaars zien wat er zo mooi is aan hun vak. Bij verschillende molens zijn er activiteiten. Een korte greep: Korenmolen De Lelie in Eenrum heeft een speciaal jeugdprogramma, Poldermolen Meervogel Hoeksmeer heeft een 'weidevogel belevingsspektakel' en bij molen Weddermarke Wedderbergen is een klein natuurtheater. Meer info op de site.



Open Torendag

Zaterdag kun je een kijkje nemen in de torens in Stad en Ommeland. Bijvoorbeeld die van de Grote Kerk in Veendam. Kijken bij het carillon en bij de klokken. Als afsluiter is er een duo-concert van de beiaardier in de toren en de Winkler Prins Harmonie op het plein. Ze spelen onder andere nummers van Queen en Leonard Cohen. Het concert begint om 16.00 uur en is om 17.00 uur afgelopen. Een lijst met deelnemende torens staat hier.

Science- en Hi-Techdag

Robots, 3D-printers, games, proefjes en nog veel meer. Er zijn in Stad en ommeland verschillende makers die gave dingen maken. Op de Sciente en Hi-Techdag van De Jonge Onderzoekers presenteren verschillende afdelingen en cursussen zich en je kunt meedoen aan proefjes en activiteiten. De dag is van 12:00-16:00 bij De Jonge Onderzoekers, Dirk Huizingastraat in Groningen. De entree is gratis.

Veel plezier dit weekend!