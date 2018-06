Westerhaven drukker dan ooit: 'Het is hier wachten op het eerste grote ongeluk'

Sinds de komst van de Primark is de Westerhaven een van de drukste winkelgebieden in de stad Groningen. En dat levert problemen op. 'Het is hier wachten op het eerste grote ongeluk', zegt eigenaar Fokko Schepel van een koffiezaak aan het plein.

'We hebben heel veel last van fietsen, brommers, auto's en alles wat zich nog meer op wieletjes voortbeweegt', vertelt Schepel. 'Twee jaar geleden waren we een gezellig dorpsplein en nu zijn we een grote stad geworden met de bijbehorende problematiek.'

De drukte aan de Westerhaven is, zelfs op een maandagmiddag, te vergelijken met de drukte die je vroeger had op zaterdagmiddag in de Herestraat Fokko Schepel, eigenaar koffiezaak

Verviervoudigd

Volgens Schepel is de drukte aan de Westerhaven, zelfs op maandagmiddag, te vergelijken met de drukte die je vroeger op zaterdagmiddag in de Herestraat had. 'Het aantal passanten hier is de afgelopen twee jaar verviervoudigd en dat kan gewoon niet.'

Je moet bijna over de borden heenrijden om hier binnen te komen Fokko Schepel, eigenaar koffiezaak

Borden

De ondernemers hebben overlegd met de gemeente en de politie. Die hebben borden geplaatst, zodat het voor iedereen duidelijk is dat je op het plein niet mag fietsen en er al helemaal niet met de auto mag komen. 'Zij doen veel meer aan controle en handhaving', zegt Schepel, 'maar ze verwachten ook iets van de ondernemers. Daarom hebben wij nu overal borden neergezet. Je moet er bijna overheen rijden om hier binnen te komen.'

Afsluiten?

Het afsluiten van het plein is geen optie, legt Schepel uit. 'De hulpdiensten moeten er langs kunnen, maar de winkels moeten ook bevoorraad worden.'