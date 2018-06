'Ik heb de auto's in Kostverloren niet in brand gestoken'

De 27-jarige Linda B. uit Groningen staat vrijdag voor de rechtbank in Groningen wegens brandstichting. De vrouw zou vorig jaar september vier auto's in brand hebben gestoken in de Groninger wijk Kostverloren.

De verdachte zou ook geprobeerd hebben om haar eigen woning in brand te steken, door de gaskraan open te draaien.

Omdat ik in Haren werd verdacht van pyromanie ben ik uiteindelijk naar Groningen verhuisd Linda B. - verdachte

Stukjes van jurk in velg

Linda B. zelf ontkent elke betrokkenheid. Ze kan niet verklaren hoe het kan dat er In de velgen van één van de auto's stukjes van haar Dolce en Gabbana-jurk zijn aangetroffen.

'Ik heb het er in ieder geval niet tussen gepropt', aldus Linda B. 'Misschien zijn de jurkjes uit een tas met kleding gevallen die ik een paar dagen eerder naar de kringloopwinkel heb gebracht.'

Haren

De politie vermoedt dat de verdachte ook verantwoordelijk is voor een reeks branden in Haren. Daar woonde Linda B. voordat ze naar Groningen verhuisde. Het is altijd bij een vermoeden gebleven en de zaak is inmiddels geseponeerd, zo liet de verdachte vrijdag weten.

'Omdat ik in Haren werd verdacht van pyromanie ben ik uiteindelijk naar Groningen verhuisd. In de wijk stelde ik me altijd voor als Lin of Linda. Nooit met mijn achternaam, om te voorkomen dat mensen de link met Haren leggen', aldus Linda B.

'Alleen een rottige fiets'

Of Linda B. soms iets tegen autobezitters heeft?, wilde de officier van justitie weten. 'Ik vind het jammer dat ik geen rijbewijs en auto heb. Het is een handig vervoersmiddel en ik heb alleen een rottige fiets.

'Dan is het wel heel toevallig dat er juist auto's in brand vliegen', merkt de officier op. 'Maar die opmerking komt geheel voor mijn rekening.'

Als de spanning te hoog oploopt en het duurt te lang dan grijp ik naar de alcohol Linda B. - verdachte

Onrust in de wijk

De autobranden zorgden destijds voor veel onrust onder bewoners in de wijk Kostverloren. Tijdens een bijeenkomst in aanwezigheid van burgemeester Den Oudsten en woningcorporatie Nijestee, uitten bewoners vorig jaar september hun ongerustheid.

'Als deze vrouw terugkomt in de wijk dan gaan we verhuizen', aldus de sommige bewoners destijds.

In kliniek

Linda B. verblijft momenteel in een kliniek in Zuidlaren waar ze onder meer wordt behandeld voor haar alcoholprobleem. 'Als de spanning te hoog oploopt en het duurt te lang dan grijp ik naar de alcohol. Ik had die maanden in Kostverloren spanning want ik had geen uitkering.'

En dan gaat u auto's in brand steken? vraagt één van de rechters. Linda B.: 'Nee.'

Vriend betrokken?

De vrouw vermoedt zelf dat haar vriend mogelijk bij de branden betrokken is. Ten tijde van de branden in Haren reageerde hij vaak op online artikelen over de branden, vertelt ze. 'Ik heb toen gezegd dat hij dat niet moest doen omdat ik bang was dat heel Haren mij er op aan zou kijken.'

Na de branden in Kostverloren belt ze ook met de meldkamer van de politie om te melden dat haar vriend er mogelijk bij betrokken is. In de periode van de branden in Haren heeft Linda B. een paar keer met 112 gebeld om de brand te melden. 'Waarom?' wil de voorzitter van de rechtbank weten: 'Als er brand is dan pak je de telefoon. Dat is een menselijk instinct.'

Eis

Daarnaast wil de rechtbank nog weten wat ze van de zaak vindt. Linda B.: 'Ik blij dat het eindelijk voorkomt. Het voelt letterlijk of ik andermans rotzooi opruim, want ik ben het niet. Ik word er op aangekeken, of ik nu hoog of laag spring. En ja, daar word ik emotioneel van.'

Het Openbaar Ministerie maakt in de loop van vrijdag de eis tegen de verdachte bekend.

Lees ook:

- Pyromane vrouw keert niet terug naar woning in stad Groningen

- Vermoedelijke brandstichtster blijft voorlopig in de cel

- 'Verdachte brandstichtingen probeerde ook eigen huis in brand te steken'

- Den Oudsten neemt poolshoogte in Kostverloren na autobranden

- 'Als zij terugkomt in de wijk, gaan wij een burgerwacht oprichten'