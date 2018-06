Vandalen houden huis bij Plaats Melkema (update)

De bliksemafleider is van het dak van Plaats Melkema geroofd (Foto: Theo Sikkema/RTV Noord)

De koperen bliksemafleiders zijn gestolen, de brug is vernield en ook binnen is er schade. Vandalen hebben toegeslagen bij Plaats Melkema, de monumentale boerderij bij Huizinge.

Het is nog niet bekend hoe groot de schade precies is. Stichting Het Groninger Landschap is bezig met een inventarisatie.

Bevingsschade

De boerderij had al veel schade opgelopen door de aardbevingen in het gebied. Begin 2016 werd het pand opgekocht door de NAM.

Later werd het overgedragen aan Stichting Het Groninger Landschap. Die wil de boerderij opknappen en er dan een nieuwe bestemming aan geven.

