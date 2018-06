Raad Oldambt niet geïnformeerd over strafzaak tegen gemeente

De gemeenteraad van Oldambt is nooit op de hoogte gesteld van een strafzaak die het Openbaar Ministerie tegen de gemeente, een topambtenaar en een aannemer heeft aangespannen. Dat laten de raadsleden desgevraagd weten.

De gemeente zou zonder vergunning van de provincie 16.000 kuub zand hebben laten afgraven voor de Blauwe Passage, de verbinding naar Blauwestad.

Geen archeologisch onderzoek

Dat gebeurde in een gronddepot in Midwolda, waar zand, leem en klei klaar lag voor dat project.maar de aannemer groef ook het zand daaronder weg. Dat is een milieudelict omdat eerst archeologisch onderzoek had moeten worden verricht en dat is nu onmogelijk. De gemeente Oldambt en de ambtenaar worden door het OM verantwoordelijk gehouden.

Rechtszaak uitgesteld

Donderdag zou de zaak tegen de gemeente dienen voor de rechtbank in Zwolle, maar dat werd uitgesteld omdat er te weinig zittingsruimte was.

Volgens het OM gebeurt het vaker dat lagere overheden voor zulke milieudelicten worden vervolgd. Dat kan als het gaat om een handeling die een burger ook kan doen en dus geen exclusieve overheidstaak is.

Raad niet geïnformeerd

De raadsleden in Oldambt zijn onaangenaam verrast over deze strafzaak. VCP-voorman Engel Modderman heeft al raadsvragen gesteld. Hij wil weten waarom de raad niet is geïnformeerd. Ger Klein van Gemeentebelangen Oldambt zegt in een reactie dat hij het graag had willen weten.

Gert Jan Bolt van de ChristenUnie is milder: 'Ik wist het niet, maar ik vraag me ook af of de wethouder elke zaak tegen de gemeente met de raad moet delen.' Maar Nico Postmus van Oldambt Aktief vindt het schandalig: 'Dit is het toppunt van achterhouden van informatie.en achterbaks gedrag van wethouder Kees Swagerman. Ik ben hier echt boos om. Je schaadt weer het vertrouwen van de burger. Doe open, eerlijk en normaal.'

Wethouder Swagerman zegt dat hij het niet nodig vond om de raad hierover te informeren.

De strafzaak wordt dit najaar voortgezet.