Hoe komt het gasdebat eraf in de landelijke media?

Het gasdebat van donderdag is in Groningen groot opgepakt. De media in onze provincie besteden er uitgebreid aandacht aan. Niet te missen dus, maar hoe zit dat landelijk eigenlijk?

In hoeverre krijgen mensen die niet in Groningen wonen iets mee van hetgeen zich gisteren af heeft gespeeld? Wat is er dan gepubliceerd? Wij zetten het op een rij.

Op televisie

Het NOS-journaal besteedt donderdagavond aandacht aan het debat. Er is een reportage van de demonstratie, een verslag van het debat en een politieke analyse.

EénVandaag heeft ook een reportage over de demonstraties, een verslag van het debat en politieke duiding.

RTL Nieuws heeft op TV 's avonds in het 19:30-journaal aandacht voor het gasdebat. Ook hier beelden van de demonstratie, een persoonlijk verhaal van Ger Warink en een analyse van het debat.

Bij Jinek aan tafel wordt er uitgebreid gesproken over het gasdebat. Aan tafel zit politiek commentator Joost Vullings om duiding te geven en gedupeerde Raisa Thybaut vertelt haar verhaal.

De heren van Voetbal Inside laten ook nog wat horen. Johan Derksen: 'Ik kan me voorstellen dat de mensen in Groningen geen enkel vertrouwen meer hebben in de politiek. Nu krijg je dit. Ik vind dat de rest van Nederland in opstand moet komen. Dit kun je die mensen toch niet aandoen.'

Online

Op Nu.nl staat een uitgebreid artikel over het gasdebat met een verslag van het debat. Ook GeenStijl besteedt aandacht door het debat aan te kondigen en plaatst een update met een samenvattende tweet van journalist Bas van der Sluis (DvhN). Op sites als The Post Online en Powned.tv vinden we geen nieuws over het gasdebat.

In de kranten

Het Algemeen Dagblad is van de landelijke kranten het meest uitgesproken. Op pagina drie prijkt de grote kop: 'Levertraanverkoper' Wiebes laat Groningers kreunen. De krant constateert dat het wantrouwen verder is gegroeid.

De Telegraaf focust meer op de financiële kant van het dichtdraaien van de gaskraan en verwijst met een paar zinnen naar het debat. In de krant verder geen ruimte voor de demonstratie, online overigens wel.

De Volkskrant heeft in de krant geen uitwerking van het debat. Er is een kleine foto van de demonstratie te zien op pagina vier. Wel is er een column van Sheila Sitalsing over het geschade vertrouwen: 'De publieke tribune zat vol Groningers, en je hoefde er niet naast te zitten om het te horen gonzen: onze ruggen kunnen die Haagse lui op, tot diep in het volgende decennium.

Het NRC en ook NRC Next hebben in de(zelfde) economie-bijlage een uitgeschreven verslag van het debat. Het fotobijschrift valt op: 'Donderdag vond in de Kamer weer een debat over de gaswinning in Groningen plaats.'

Trouw kopt 'Weer hoort Groningen: Heb nog even geduld' en constateert dat een 'bij vlagen verhit debat' was. De fotokeuze bij het artikel is overigens wel kunstzinnig. Op het Financieel Dagblad vinden we op pagina 7 een artikel met de kop 'Minister Wiebes wil het met de Groningers weer goedmaken rond versterking huizen'. De krant ziet dat Wiebes geen excuses heeft gemaakt, maar wel 'nadrukkelijk op zoek was naar begrip'.

