Garnalenvissers opgelucht over uitblijven aanlandingsplicht bijvangst

De Groningse garnalenvissers halen opgelucht adem: de aanlandingsplicht voor ongewenste bijvangst lijkt - voor hen - voor het grootste deel van de baan.

De garnalenvissers zouden per 1 januari volgend jaar alles wat ze vangen, dus ook vissoorten, aan boord met de hand moeten sorteren en aan land brengen. Onbegonnen werk, vinden de garnalenvissers. Sommigen van hen denken zelfs te moeten stoppen met het werk als de aanlandingsplicht doorgaat.

Voor 'gewone' vissers

De bijvangstregeling is vooral bedoeld voor 'gewone' vissers. Daar gaan ongewenste bijvangsten, bijvoorbeeld onverkoopbare ondermaatse vis, overboord. Een groot deel daarvan overleeft dat niet.

Door het verplicht aan land brengen van bijvangst wordt gehoopt dat de vissers maatregelen nemen om bijvangst te verminderen. Door de regeling op 1 januari pas in te voeren voor de vissers, hoopt de Europese Unie dat die maatregelen, zoals betere netten, dan zijn ontwikkeld.

'Tijdrovend'

Voor garnalenvissers betekent een eventuele aanlandingsplicht een behoorlijke verzwaring van het werk. Volgens de Warffumer garnalenvisser Henk Buitjes komen er als bijvangst vooral kleine botjes, scharretjes en scholletjes in zijn netten.

'Het is lastig en tijdrovend om die van elkaar te onderscheiden, vooral als ze zo klein als een postzegel zjin', aldus Buitjes.

Spoelsorteermachine

Ook het negatieve effect voor die visjes zelf stuit hem tegen de borst. De spoelsorteermachine op zijn schip haalt alles wat geen garnaal is er automatisch uit.

'Daarmee zijn ze in no time weer overboord. De overlevingskans is 80 tot 90 procent. 'Het is gewoon zonde om die platvisjes mee te nemen, dan gaan ze 100 procent dood'.

Compromis

De garnalenvissers kunnen hoogstwaarschijnlijk een compromis krijgen. Slechts één keer per maand zou de bijvangst van een vol net moeten worden gesorteerd en aan land worden gebracht. Volgens Buitjes zou dat nog wel te doen zijn. 'We werken af en toe mee aan wetenschappelijk onderzoek naar vissoorten, dus dat sorteren zijn we wel een beetje gewend'.

Het compromis moet volgens de Europese Unie nog wel door wetenschappers worden bekeken. Komende herfst wordt er in Brussel definitief over besloten.

Lees ook:

- Garnalenvissers moeten minder vangen

- Garnalenvissers blij met pulsverbod

- Deel Noordzee verboden gebied voor garnalenvissers