Gedupeerde autobrand Kostverloren: 'De emotionele schade kun je niet herstellen'

'Het waren echt hele harde knallen, een beetje als vuurwerk. Ik kwam uit mijn stoel om te kijken. Na de eerste klap zag ik nog niks, bij de tweede knal bleek mijn auto in de fik te staan.'

Het gaat om de auto van Janneke Venema. Twee harde knallen hoorde ze dus, vlak achter elkaar op 7 september 2017. Het gebeurde bij een autobrand in de wijk Kostverloren, in Stad.

Gevangenisstraf

De verdachte van de brandstichting is de 27-jarige Linda B. Het Openbaar Ministerie eiste vrijdag een gevangenisstraf tegen haar. Zelf ontkent B. iets met de branden te maken te hebben.

Venema gelooft dat niet. 'In mijn beleving kan ze heel goed niet de waarheid zeggen. Ik ben ervan overtuigd dat zij het heeft gedaan.'

Onrust

In de periode dat de auto van Venema in vlammen opging, werden nog drie auto's in brand gestoken. De onrust daarna in de wijk was groot.

Venema: 'Sinds zij vastzit, is de rust terug. Men is heel blij dat ze ook niet terugkeert in de wijk.'

Emotionele schade

Ook hoopt Venema dat B. inziet wat ze heeft gedaan. 'Het is nog zo'n jong meisje. Hopelijk komt ze tot inzicht wat ze heeft aangericht. Een auto kun je vervangen, maar de emotionele schade kun je niet herstellen.'

Want de brand hakte er behoorlijk in bij de Groningse. 'Ik stond daar op straat en vroeg om een brandblusser. Tegelijk vroeg ik me af: wie doet zoiets? Iedereen was bang.'

