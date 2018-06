2,5 jaar cel voor tbs'er die agente aanviel in Sterrebos

Voor het aanvallen en mishandelen van een agente in burger is een 44-jarige man uit Groningen veroordeeld tot een celstraf van 2,5 jaar.

De rechtbank vindt gijzeling, poging toebrengen zwaar lichamelijk letsel en mishandeling bewezen.

Veroordeeld voor moord

De man kreeg in 2003 tbs met dwangverpleging opgelegd voor moord. Die straf was juist voorwaardelijk beëindigd. Hij woonde niet in de Van Mesdagkliniek, maar werd daar nog wel begeleid.

Mes

De agente was op 10 november 2016 in haar vrije tijd op stap toen zij bij het Sterrebos in Groningen werd aangevallen. De man greep haar vast en sleurde haar naar het bos. Hij zwaaide daarbij met een mes.

De vrouw kon zichzelf verdedigen en wist daardoor te ontkomen. Ze liep daarbij wel snijwonden in haar handen op.

