Bestuurder driftende bolide mag kiezen: boenen of bon (Foto: Politie Facebook)

Boenen of bon. Die keuze kreeg een jonge automobilist die op een parkeerterrein in Winschoten het rubber van zijn banden aan het 'verbranden' was.

Een motoragent zag rook opstijgen vanaf het parkeerterrein en besloot een kijkje te nemen. Strepen Hij zag de jongen die voor de lol zijn auto rondjes liet draaien en daarbij flinke strepen op het wegdek veroorzaakte. De motoragent heeft de jongen een paar dagen de tijd gegeven om de sporen te verwijderen. Doet hij dat niet, dan glijdt er een 'vette' bon door zijn brievenbus, zo schrijft de politie op Facebook.