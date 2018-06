Hans Nijland op pelgrimstocht, maar de transfers gaan gewoon door

FC Groningen-directeur Hans Nijland zet letterlijk zijn beste beentje voor. Vanaf zondag zet hij namelijk te voet koers richting Santiago de Compostella, over een deel van de bekende Spaanse pelgrimsroute.

Met zijn wandeltocht zamelt Nijland geld in voor de Stichting Walk On, die zich inzet om mensen met een dwarslaesie weer te laten lopen.

Transfermarkt

Hoewel er een drukke transferzomer in het voetbal voor de deur staat, trekt Nijland vanaf zondag zijn wandelschoenen aan om in een week tijd 140 kilometer te lopen. Helemaal los van het voetbal komt hij daarbij niet.

''s Ochtends voor acht uur en 's avonds na het wandelen kan ik volop bezig met transfermarkt. Supporters hoeven dus niet bang te zijn.'

Verleid door buurvrouw

Het idee voor de flinke tocht komt van Nijlands buurvrouw, die hem warm maakte voor de onderneming.

'Dat is een fanatieke wandelaarster en zij verleidde mij om deze tocht samen te lopen. En tja, als je 'a' zegt moet je ook doorpakken. De ochtend nadat ik had toegezegd, vroeg ik me wel even af waar ik aan begonnen was, maar nu is er geen weg meer terug. Ik sta bekend om mijn grote mond, maar ik ben ervan overtuigd dat we Santiago gaan halen.'

Pittige klus

Om dat doel te bereiken maakte Nijland in Nederland de nodige trainingskilometers. Zo wandelde hij afgelopen zondag nog rond het Zuidlaardermeer. Een rondje van 22 kilometer.

'Maar dat was allemaal vlak, de route is Spanje is redelijk heuvelachtig. Het wordt dus een pittige klus, maar ook een mooie uitdaging en gezond voor lijf en leden.'

Duwtje in de rug

Nijland vertrekt morgen en zet zondagochtend met zijn buurvrouw de eerste stappen op het pelgrimspad. Komende vrijdag hoopt het duo in Santiago aan te komen. Hoeveel geld er dan voor Stichting Walk On opgehaald is, kan hij vooraf moeilijk inschatten.

'Je moet het zien als een duwtje in de rug. We willen een positieve bijdrage leveren.'

