Even terug uit Oostenrijk; 'supervrijwilliger' krijgt lintje

Ruim veertig jaar was hij in Winschoten en omgeving actief als vrijwilliger. Voor de speeltuinvereniging, zwemvereniging, de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen en de EHBO.

Vrijdagmiddag werd Koos de Groot daarvoor geëerd. Hij mag zich vanaf nu Lid in de Orde van Oranje Nassau noemen, en kreeg van loco-burgemeester Laura Broekhuizen een lintje opgespeld.

Oostenrijk

De Groot emigreerde begin dit jaar naar Oostenrijk, maar is deze week samen met zijn vrouw even terug in Nederland. 'En omdat we toch hier waren, kreeg ik een uitnodiging voor een rondetafelgesprek voor vrijwilligers', vertelt De Groot.

Het was een smoes, om het naar het gemeentehuis te lokken. 'Langzaam kreeg ik wel het vermoeden dat er iets gaande was. Toen ik binnenkwam zat de raadszaal al vol met genodigden.'

Chauffeur

De Groot vindt de waardering mooi. Hij is onlangs naar Oostenrijk verhuisd omdat hij in Winschoten zijn baan was kwijtgeraakt. 'Ik had toen in Oostenrijk al een aanbieding gekregen om als zwemleraar aan de slag te gaan. Die kans heb ik gegrepen.'

Daarnaast rijdt hij als chauffeur voor een koeriersdienst. 'En het bevalt mij nog beter dan mijn vorige baan.' Ook zijn nieuwe leefomgeving bevalt prima. 'Oostenrijk was altijd al ons favoriete vakantieland, en nu woon ik er. Beter kan niet toch?'