Hanzehogeschool zoekt meer stageplaatsen voor verpleegkundigen

De Academie voor Verpleegkunde van de Hanzehogeschool probeert vanaf 2019 meer stageplaatsen te vinden, om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 400 naar 450.

Hierdoor hoopt de opleiding tegemoet te komen aan de grote vraag naar verpleegkundigen en ander zorgpersoneel.

Numerus fixus

De Hanzehogeschool hanteert, anders dan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en Windesheim in Zwolle, al jaren een zogeheten numerus fixus voor deze opleiding. Dat houdt in dat een beperkt aantal studenten tot de opleiding wordt toegelaten. Dat is noodzakelijk omdat er anders niet genoeg stageplaatsen zijn.

Een verband

Volgens directeur Annemarie Hannink van de Academie is dat voor de kwaliteit van de opleiding essentieel. Ze wijst erop dat de opleiding dan wel een beperkt aantal studenten toelaat, maar dat het slagingspercentage hoog is en de uitval tijdens de studie laag. 'Het is niet wetenschappelijk onderzocht maar er zou heel goed een verband kunnen zijn', zegt ze.

Motivatie

Hannink heeft de indruk dat juist het feit dat de Academie in de toelatingsprocedure let op de motivatie van haar eerstejaars meer gemotiveerde studenten trekt. 'Op zo'n selectiedag hoor ik regelmatig: 'Ik wil graag bij jullie studeren, juist omdat jullie een numerus fixus hebben en dus ook anderen trekken die dat heel erg graag willen.''

Dezelfde vijver

Toch probeert de Academie met de zorginstellingen de komende jaren het aantal stageplaatsen wat uit te breiden, zegt Hannink: 'Wat we nu proberen af te spreken is om capaciteit uit te breiden, en dan niet alleen voor HBO-V maar ook voor MBO. Want die opleidingen vissen allemaal in dezelfde vijver.'

