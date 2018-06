'Beatle' Ringo Starr geland op Groningen Airport Eelde (update)

Ringo Starr is met zijn privéjet geland op Groningen Airport Eelde (Foto: Van Oost Media)

Levende legende Ringo Starr, voornamelijk bekend als de drummer van The Beatles, is vrijdagmiddag kort na 16.30 uur geland op Groningen Airport Eelde.

Starr speelt namelijk, met zijn 'All Starr Band', op het Drentse bluesfestival Holland Blues in Grolloo. Dat is bekend van medeoprichter Johan Derksen.

'Niet durven dromen'

Starr kwam met een privéjet naar Groningen Airport Eelde en maakt daarom gebruik van de 'Jet Lounge'.

Het vliegveld is er duidelijk mee in haar nopjes: 'Dat Ringo Starr daar gebruik van gaat maken, hadden we niet durven dromen!'

Ringo zelf heeft er in elk geval zin in vandaag.