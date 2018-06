Deel dit artikel:











Volgeladen opraapwagen belandt in de sloot (Foto: De Vries Media)

Een opraapwagen die was volgeladen met gras is vrijdagmiddag aan de Zuurdijksterweg bij Warfhuizen in een sloot beland.

De opraapwagen zat vast aan een trekker die volgens ooggetuigen moest uitwijken voor een tegemoetkomende auto. Een bergingsbedrijf zal de wagen uit de sloot takelen. Bij het ongeluk zouden geen gewonden zijn gevallen.