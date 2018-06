Schip nummer 861 is een 'elektrische primeur' in Delfzijl

De kiel voor het nieuwe inspectieschip van Provinciale Waterstaat is gelegd (Foto: Reinder Smith/RTV Noord)

Hij kost twee miljoen euro, maar dan heb je ook wat. Op de werf van Niestern-Sanders in Delfzijl werd vrijdagmiddag de kiel gelegd voor het nieuwe inspectieschip voor Provinciale Waterstaat.

Het oude schip is na ruim veertig versleten en wordt in februari volgend jaar vervangen.

Toezicht en handhaving

Er hangt wel een prijskaartje aan deze boot. Hij kost twee miljoen euro, ruim vier ton duurder dan eerder begroot. Die prijs komt vooral omdat het een duurzaam schip is dat elektrisch gaat varen.

De provincie gebruikt het inspectieschip voor toezicht, handhaving en begeleiding op 143 kilometer aan provinciale waterwegen in Groningen.

Eerste elektrische schip

Voor scheepswerf Niestern-Sander is het een bijzondere opdracht. Het is het 861ste schip dat de werf bouwt, maar het is hun eerste elektrische schip.

Directeur Jan Doorduin: 'Als de bouw volgens plan verloopt komt de PW-18 volgend voorjaar in de vaart.'

