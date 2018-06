Leerlingen denken mee bij verbouwing school Eenrum

In Eenrum wordt openbare basisschool De Octopus in Eenrum verbouwd tot een kindcentrum. Kinderen worden betrokken bij de werkzaamheden.

Aan alle kinderen van de school is dan ook gevraagd een tekening te maken van hoe het Kindcentrum eruit moet gaan zien. De tekeningen zijn allemaal terug te vinden op een groot bord, op het schoolpein, wat vrijdag is onthuld.

Glijbaan, springkussens en fietscross

'Natuurlijk zijn niet alle ideeën op de tekening te verweken in de verbouwing. Maar we hebben goed gekeken naar de wensen van de kinderen. Zo komen er verstopplekken, groenvoorziening, speelattributen en krijgt de school frisse kleuren', vertelt Peter Loonstra, directeur van obs de Octupus.

Zicht op de bouw

In en rondom de school wordt druk gewerkt. 'We hebben de bouwwerkzaamheden afgeschermd met schermen waarin kijkgaten zitten voor de kinderen. Zo kunnen die zien wat er gebeurd', vertelt Jos Roewen van Kenders Bouw uit Bedum. Ook kunnen de kinderen op krijtborden een berichtje achterlaten voor de bouwers.

Onderdak

'Het is straks meer dan alleen maar een school', zegt Loonstra. Kinderopvang Kids2b en Peuterspeelzaalwerk De Marne krijgen ook een plek in het gebouw. Ook gaat het Kindcentrum ruimte bieden aan verenigingen en dorpsactiviteiten. 'Alles onder één dek zodat de ouders na schooltijd niet met de kinderen ergens anders heen hoeft. Bijvoorbeeld als het naar muziekles moet'.

Verder krijgen de kinderen steeds meer les op hun eigen niveau. 'Een kind dat in groep 2 zit maar al het leesniveau heeft van groep 3 zal dat dan ook op dat niveau gaan doen', vertelt Loonstra. De school wil er naartoe werken dat leerlingen steeds meer eigenaar worden van hun eigen leerproces.

Ook gaat er meer samengewerkt worden in het nieuwe gebouw. Daarbij kan bijvoorbeeld de pedagogische medewerker van de naschoolse opvang, of de peuterschool straks als onderwijsassistent aan de slag in het onderwijs.

Na de zomer moet de verbouwing klaar zijn.