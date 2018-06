Ondernemers denken na over 'reddingsplan' Refaja

Een groep ondernemers uit Stadskanaal heeft samen met de wethouders Johan Hamster (ChristenUnie) en Lian Veenstra (SP) bij elkaar gezeten om te kijken wat ze kunnen doen voor het Refaja Ziekenhuis.

Aanleiding voor de bijeenkomst is de voorgenomen sluiting van de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde in het Refaja Ziekenhuis. Gevreesd wordt dat de sluiting van deze twee afdelingen een voorbode is voor verdere afkalving van het ziekenhuis.

Ideeën gespuid

De groep ondernemers, waaronder Kirstin Smid en Peter Groenewold, heeft twee weken geleden in een bijeenkomst de eerste ideeën gespuid om te kijken hoe zorggroep Treant overtuigd kan worden van het belang van een volwaardig Refaja Ziekenhuis.

Voormalig topschaatsster Renate Groenewold, zus van Peter Groenewold, schoof ook aan bij die bijeenkomst. Mogelijk behoud van de afdeling verloskunde, die zoveel heeft betekend voor haar broer, gaat haar na aan het hart.

Pragmatisch

De groep wil vooral met een realistische blik kijken wat mogelijk is, zegt woordvoerder Kirstin Smid. 'We willen heel pragmatisch zijn, we zien ook dat het zorglandschap verandert', aldus Smid. 'Maar we willen ook volop commitment van Treant zien om de kwaliteit en bereikbaarheid van het Refaja Ziekenhuis gewaarborgd te zien. Onze inzet gaat echt om de zorgkwaliteit in het gebied. We komen binnenkort met een plan naar buiten.'

Volgens Smid speelt ook de economische waarde van het Refaja naast de waarde qua zorg en leefbaarheid een grote rol bij het initiatief van de groep. De groep ondernemers vreest dat wanneer het Refaja Ziekenhuis afkalft, dit grote gevolgen heeft voor de streek.

