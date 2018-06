Staatssecretaris belooft hardere aanpak van overlastgevende asielzoekers

Er komt een hardere aanpak voor overlastgevende asielzoekers in Nederland. Staatssecretaris Mark Harbers (VVD) kondigt nieuwe maatregelen aan om de overlast van asielzoekers, onder andere in Ter Apel, te beperken.

Harbers wil overlastgevende asielzoekers sneller in zogenoemde begeleiding- en toezichtlocaties plaatsen. Het doel ervan is om aan overlastgevende asielzoekers te laten zien dat overlast niet getolereerd wordt.

Begeleiding- en toezichtslocaties

In de begeleiding- en toezichtslocaties, die in Hoogeveen en Amsterdam staan, geldt een dagelijkse meldplicht en krijgen asielzoekers geen geld.

Minderjarige vreemdelingen

Volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt overlast in toenemende mate veroorzaakt door alleenstaande minderjarige vreemdelingen die ouder zijn dan 16 jaar.

Volgens het ministerie 'gedragen overlastgevende jongeren zich als volwassenen die grensoverschrijdend gedrag vertonen. Dan moeten er ook volwassen consequenties gelden.'

In individuele gevallen wordt de plaatsing in zo'n locatie daarom ook mogelijk voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen die ouder zijn dan zestien jaar. Nu is dat nog 17,5 jaar.

Extra mankracht

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) krijgt extra mankracht om zaken van asielzoekers af te handelen die onder de 'Dublinverordening' vallen. Dat zijn asielzoekers die in een ander EU-land zijn aangekomen dan het land waarin ze asiel hebben aangevraagd. Dat mag niet, waardoor ze kunnen worden teruggestuurd naar het EU-land waar ze wel asiel zouden mogen aanvragen.

Iedere dag oud en nieuw

Volgens staatssecretaris Harbers is overlastgevend gedrag volstrekt ontoelaatbaar. 'Het kan niet zo zijn dat omwonenden en medewerkers van een AZC zich onveilig voelen.'

Ook zinspeelt hij op het makkelijker afgeven van gebiedsverboden. 'Als een gebiedsverbod op oudejaarsavond zijn vruchten afwerpt, is het voor overlastgevers wat mij betreft iedere dag oud en nieuw.'

Reactie burgemeester

Waarnemend burgemeester Klaassen (CDA) van Westerwolde is blij met de plannen van de minister. 'Er is de laatste tijd behoorlijk veel overlast geweest in Ter Apel, vooral door veiligelanders en ook door minderjarigen. Maar het blijft altijd achteraf optreden: de praktijk moet straks uitwijzen wat echt helpt.'

Verder is Klaassen blij dat de mogelijkheid er komt om asielzoekers naar begeleidings- en toezichtslocaties over te plaatsen. 'Het is positief dat er wordt gekeken naar de procedures, op deze manier kunnen we adequater optreden tegen overlastgevers.'

Steekincident

De maatregelen komen onder andere als reactie op een steekincident in het centrum van Ter Apel. Een 20-jarige veiligelander verwondde op 4 mei iemand bij een supermarkt in het dorp.

Burgemeester Klaassen van Westerwolde gaf na de steekpartij in mei al aan dat er de laatste tijd 'duidelijk meer overlast' van de veiligelanders is. Hij werkt samen met de burgemeester van Weert om de problemen bij staatssecretaris Harbers aan te kaarten. In Weert spelen soortgelijke problemen als in Ter Apel.

