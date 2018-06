'Eerst bevingen, nu vernielingen... Het is kommer en kwel'

De vernielingen bij Plaats Melkema in Huizinge snijden door de ziel van Bart en Grietje Kuipers. Het stel koestert goede herinneringen aan de monumentale boerderij, die ook al de nodige aardbevingen te verwerken kreeg. 'Het is kommer en kwel', treurt Bart in Noord Vandaag.

'We fietsen hier bijna elke week wel een keer langs. Je kunt je bijna niet voorstellen dat het zo geworden is', vult Grietje hem aan.

Tweede leven

Gelukkig voor het stel wil eigenaar Groninger Landschap het pand een tweede leven geven.



De vonken vliegen van Derk af

De stad Groningen telt ongeveer 300.000 fietsen en slechts 1990 fietsenrekken. Om alle stadse fietsen een plekje te geven, zouden dat 25.000 rekken moeten zijn. Niet gek dat de gemeente steeds vaker klachten krijgt.

Verslaggever Derk Bosscher liep mee met de gemeentelijke 'fietsruimers', gewapend met draaiende camera én slijptol. Als dat maar goed gaat...



'Je ligt daar als nietig poppetje'

Linda heeft kanker in haar hals en tong. Ze staat daarvoor onder behandeling in het nieuwe protonencentrum van het UMCG, dat vandaag werd geopend. Die nieuwe behandeling is wel even wennen, vindt Linda.

'Je ligt daar als een nietig poppetje, maar dat went heel snel. Halverwege de behandeling heb ik al het idee dat het werkt. Een kleine bobbel in mijn nek is nu al weg. De vooruitzichten zijn goed.'



Spot de kwak

Egbert Post en Rik Winters zijn fervente dierenspotters. De witkeelkwikstaart, de kwak... Het kan ze niet bijzonder genoeg zijn. 'Maar het liefst zou ik nog een keer een wolf zien.'



