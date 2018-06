Volgende week meer duidelijkheid over Helperzoomtunnel

De kans is klein dat de nieuwe tunnel onder het spoor bij de Helperzoom in Groningen nog dit jaar af komt.

De tunnelbak zou vorige maand tijdens het hemelvaartweekend onder het spoor op zijn plek worden geplaatst. Maar dat ging op het laatste moment niet door, omdat toen bleek dat de bodem veel meer dreigde te verzakken dan vooraf was berekend.

Extra onderzoek

Het was de bedoeling dat het onderzoek naar mogelijke oplossingen inmiddels zou zijn afgerond, maar dat duurt iets langer dan verwacht, zegt directeur Bert Kramer van de betrokken aannemerscombinatie Herepoort: 'Er bleek nog wat extra onderzoek nodig te zijn. Ik verwacht de uitkomsten volgende week.'

Wikken en wegen

Er wordt gewikt en gewogen over meerdere oplossingen, vertelt Kramer. 'Eén mogelijkheid is de betonnen bodemplaten breder te maken, zodat ze meer gewicht kunnen dragen.'

Heipalen

Een andere mogelijkheid is heipalen slaan, om de zogeheten glijbekisting te ondersteunen. Kramer: 'Op die bekisting komt een rail waarmee de tunnelbak op zijn plek wordt gereden. Die heipalen zouden dus bedoeld zijn voor de bekisting, niét voor de tunnelbak zelf.'

50.000 kuub

Als er inderdaad moet worden geheid, dan betekent dat volgens Kramer dat er eerst 50.000 kuub grond moet worden uitgegraven. Als het heien klaar is, moet de tunnel direct daarna worden geplaatst. Kan dat niet, dan zal de grond eerst weer moeten worden teruggestort, want anders kan het spoor niet worden gebruikt.

Honderd uur

Al met al is er minimaal honderd uur nodig om de klus te klaren, verwacht Kramer. En dat wordt lastig, want het is al langer bekend dat spoorbeheerder ProRail zo'n 'treinvrije' periode niet zomaar kan regelen.

Te kort

In augustus staat er weliswaar al een treinvrij weekend gepland in verband met andere werkzaamheden aan het spoor tussen Groningen en Assen, maar dat is te kort om de klus te klaren.

Februari 2019 of 2020

De hoop is nu gevestigd om de volgende treinvrije periode, die gepland staat in februari volgend jaar. Als alles meezit, lukt het dan wel, denkt Kramer. 'Maar als het tegenzit, dan zijn we pas in 2020 aan de beurt.'

