Tesla knalt in de vangrail op de N370

Op de Laan 1940-1945 is vrijdag aan het einde van de middag een Tesla Model X in de vangrail beland. Het incident gebeurde ter hoogte van het Woonforum, waar het verkeer via de afrit wordt omgeleid.

Er is een verkeersopstopping ontstaan. De aanleiding voor het incident is nog niet bekend. Ambulance Rond 17:45 uur kwam de Tesla in aanraking met de vangrail. De inzittenden konden vervolgens zelf uit het voertuig komen en werden opgevangen door het ter plekke gekomen ambulancepersoneel.