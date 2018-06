Koster moet alsnog boeten voor betasten van meisjes in de kerk

Koster moet boeten voor betasten van meisjes in de kerk. (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Drie maanden cel, maar dan geheel voorwaardelijk. Dat is de straf die een 72-jarige man uit Marum kreeg opgelegd voor ontucht met twee elfjarige meisjes. Hij betastte hen tien jaar geleden toen hij ze als koster een rondleiding gaf in een Marumer kerk.

De straf is gelijk aan de eis die het Openbaar Ministerie twee weken geleden stelde. De man werd vorig jaar in februari veroordeeld tot drie jaar cel (waarvan een jaar voorwaardelijk) voor ontucht met zijn kleindochter. Die straf zit de man momenteel uit.

Vergeten

De twee slachtoffers, inmiddels meerderjarig, lazen in de media over de veroordeling. Zij stapten alsnog naar de politie en meldden dat zij door de man waren betast. De Marumer bekende. Hij was het naar eigen zeggen vergeten te melden tijdens het vorige strafproces.

Behandeling

De rechtbank hield rekening met de eerdere forse veroordeling en liet het bij een voorwaardelijke straf. Wel moet de man zich laten behandelen voor seksueel grensoverschrijdend gedrag.