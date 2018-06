Deel dit artikel:











Groningse dief trekt de stoute schoenen aan Scapino in de stad Groningen. (Foto: ANP)

Een 47-jarige vrouw uit Groningen is veroordeeld tot twee weken voorwaardelijke celstraf voor het stelen van schoenen. Dat deed zij in januari bij schoenenwinkel Scapino in de stad Groningen.

Geschreven door Marjan Buring

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden vier weken cel voor de diefstal, maar verdacht de vrouw destijds ook van poging tot doodslag. Geslagen De vrouw werd ervan beschuldigd dat zij haar minnaar eind vorig jaar met een hard voorwerp op zijn hoofd had geslagen. Na gemor in bed stuurde de vrouw de man de straat op. Buiten merkte de man dat hij bloedde. De wond werd in het ziekenhuis gehecht. Niet bewezen De rechters vonden poging doodslag niet bewezen. Het is volgens hen niet bewezen dat de vrouw hem heeft geslagen. De mogelijkheid bestaat dat de man onderweg naar buiten is gevallen of zich heeft gestoten. Daarom werd de vrouw hiervoor vrijgesproken. Wel moet de vrouw zich klinisch laten behandelen en zich laten controleren op het gebruik van middelen.