Recherche doet inval en ontmantelt drugslab in Blijham (update)

De Landelijke Recherche heeft vrijdagavond een inval gedaan bij een boerderij aan de Winschoterweg in Blijham. Daarbij is een werkend drugslab aangetroffen.

De Landelijke Recherche kwam met diverse voertuigen bij de boerderij aan, waaronder een gepantserd voertuig genaamd 'bearcat'.

Lopend onderzoek

Het zou gaan om een lab waarin synthethische drugs worden geproduceerd. De inval in het lab is onderdeel van een onderzoek dat al enige tijd loopt, aldus de woordvoerder. Verdere details kan hij op dit moment nog niet geven.

Waar in het pand het drugslab zich bevond, is onduidelijk. Wel is duidelijk dat de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmanteling, kortweg LFO, ter plaatse is gekomen om het lab te ontmantelen. De ontmanteling duurt tot eind zaterdagmiddag.

Er zijn twee mannen aangehouden, meldt de politie zaterdagmorgen. Zij worden komende week voorgeleid.

Een luchtfoto van de boerderij aan de Winschoterweg waar de inval plaatsvond. Achter het pand bevindt zich een grote schuur (bron: Google Maps).