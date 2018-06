'Superfuiken' in Waddenzee moeten beter beeld geven van visstand

Bij Lauwersoog en Schiermonnikoog komen bij wijze van proef twee grote fuiken. Deze moeten een beter beeld gaan geven van de visstand in de Waddenzee.

Aan de zuidkant van Texel heeft het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) al jaren zo'n monitoringsfuik. Mede op basis van wat daar wordt gevangen, bestaat de indruk dat het niet goed gaat met de visstand in de Waddenzee.

Beeld staven met cijfers

Met name grotere vissen, zoals de rog, zeebaars, harder en kabeljauw, hebben het moeilijk. De nieuwe fuiken moeten dat beeld gaan staven met cijfers.

'Er is al jaren een fuik bij Texel, maar we missen eigenlijk een meetplek oostelijker in de Waddenzee', zegt visser Jaap Vegter tegen Omrop Fryslân.

Meer vis vangen

De nieuwe 'superfuiken' van 120 meter lang en maximaal 30 meter breed bij Schiermonnikoog en Lauwersoog moeten daarin gaan voorzien.

'Deze fuik, die we nu gaan uitproberen, moet niet alleen geschikt zijn om visjes te vangen die vlak boven de bodem zwemmen, maar ook de vis die wat hoger in het water zwemt, zoals de haring en de sprot. Die zijn ook belangrijk voor de Waddenzee. Bestaande onderzoeksmethoden missen die vis nu', zegt Vegter.

Aanvulling

Na de proef wordt bepaald of één van de twee nieuwe locaties een nuttige aanvulling kan zijn op de fuik bij Texel.

Visserijcoöperatie Vissers van de Kust gaat de proef uitvoeren, onder begeleiding van het NIOZ.