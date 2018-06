Deel dit artikel:











'Er is nog zoveel te ontdekken' in Midden-Groningen (Foto: RTV Noord)

'We hebben zoveel parels in onze provincie, erfgoed dat écht het tonen waard is. Dat moet je dan ook in de kijker zetten.'

In De Graankorrel in Harkstede, met ruim zicht op het Groninger land, onthult gedeputeerde Fleur Gräper zaterdagochtend het logo van het marketingbedrijf van de gemeente Midden-Groningen. Gedeputeerde is blij De gedeputeerde is blij met het initiatief. 'Hier komt het erfgoedbeleid van de provincie prachtig samen met het toerismebeleid van de gemeente. En dat is belangrijk', zegt Gräper. Voor marketing Midden-Groningen de schone taak om de nieuw gevormde gemeente beter op de kaart te zetten. En dat is nodig, zegt John Peter Elverding van het marketingbedrijf. 'Midden-Groningen is nog vrij onbekend, maar er is zoveel om te ontdekken.' Rondje Midden-Groningen Naast de bekendmaking van het logo werd ook 'Rondje Midden-Groningen' bekend gemaakt. Een route door de gemeente waar musea, ateliers en kerken bij zijn aangesloten. Zij openen twee keer per maand tegelijk hun deuren. Alleen door samen te werken kunnen die bezienswaardigheden regelmatig hun deuren openen. 'Je vraagt heel veel van vrijwilligers als je bijvoorbeeld elke zaterdag open wil. Dat lukt bijna niet. Maar zo lukt het veel plekken, met ondersteuning van ons, om regelmatig de deuren te openen', zegt Elverding. Doelstelling Voor het einde van het jaar hoopt hij dat ruim vijftig bezienswaardigheden zich bij het initiatief hebben aangesloten.